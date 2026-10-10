وزیر کشور در پی وقوع حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان و شهادت خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی - اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، ضمن صدور پیام تسلیت، هیئتی را برای بررسی اقدام تروریستی به این استان اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده پرسنل جان بر کف نظامی و انتظامی، شهادت حافظان امنیت استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهیده خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را که در حوادث تروریستی اخیر به شهادت رسیدند، تبریک و تسلیت گفت.

وزیر کشور همچنین ضمن محکوم کردن این جنایات، با اعزام هیئتی دستور داده در اسرع وقت ابعاد این جنایت بررسی شود. رئیس شورای امنیت کشور همچنین به هیئت اعزامی تاکید کرده است، با هماهنگی مراجع قضایی و امنیتی، عناصر دخیل و عاملان آن جنایت شناسایی شوند و به سزای عمل خود برسند.

او پیش‌تر در تماس تلفنی با بیجار استاندار سیستان و بلوچستان گزارشی از حوادث اخیر دریافت و دستورات لازم را صادر کرده بود. وزیر کشور در این تماس بر استفاده از ظرفیت مردمی استان که همواره حافظ و مرزبان این خطه از ایران اسلامی بوده‌اند، تاکید مضاعفی کرد.