مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: مرکز ارتباط با مشترکین آبفا در شش‌ماهه نخست سال با پاسخگویی به بیش از ۲۳۰ هزار تماس، ثبت و پیگیری حوادث و درخواست‌های مردمی و ارائه خدمات غیرحضوری، نقش مؤثری در تسهیل ارتباط مشترکان با شرکت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر افشین حاتمی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال از مجموع ۲۳۰ هزار و ۸۱۸ تماس ورودی به مرکز ارتباط با مشترکین، ۱۳۳ هزار و ۵۲۵ تماس توسط کارشناسان پاسخ داده شد و ۹۷ هزار و ۲۹۳ تماس نیز از طریق تلفن گویای ۱۲۲ به‌صورت مکانیزه پاسخگویی شده است.

وی افزود: در این مدت ۳۸ هزار و ۲۴۱ مورد حادثه در شبکه آب و ۲۹ هزار و ۶۸۹ مورد حادثه در شبکه فاضلاب در سامانه ۱۲۲ ثبت و برای رسیدگی به واحد‌های مربوطه اعلام شده است. همچنین ۵۵ هزار و ۷۳۶ تماس در زمینه مشاوره و راهنمایی درباره خدمات و امور مشترکین پاسخ داده شد.

حاتمی ادامه داد: مرکز ارتباط با مشترکین در حوزه اطلاع‌رسانی نیز بیش از ۳۸ هزار پیامک درباره قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و نشده آب برای شهروندان ارسال کرده است.

مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: پیگیری پرونده‌ها و درخواست‌های ثبت‌شده، اطلاع از وضعیت درخواست‌ها، ثبت رقم کنتور، اعلام میزان بدهی و ثبت انتقادات و پیشنهادات از دیگر خدمات غیرحضوری مرکز ارتباط با مشترکین است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات غیرحضوری، تسهیل دسترسی مشترکان و ارتقای سرعت پاسخگویی و اطلاع‌رسانی، از محور‌های فعالیت آبفا خوزستان برای تقویت ارتباط با شهروندان و ارائه خدمات مطلوب‌تر است.