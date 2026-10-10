عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند رای‌گیری وزیر پیشنهادی دفاع، گفت: این رای‌گیری، یکشنبه ۲۶ مهرماه به‌صورت حضوری و با رعایت اصل مخفی بودن آرا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در تشریح نحوه رأی گیری در جلسه رأی اعتماد مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: در این فرآیند، مرّ آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت خواهد شد و رأی گیری دقیقا مطابق با ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه انجام می‌شود. رأی‌گیری درباره وزیر پیشنهادی دفاع، مشابه انتخابات هیات‌رئیسه مجلس، به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. فرآیند رای‌گیری نیز به‌صورت حضوری انجام می‌شود و قطعا مجازی نخواهد بود.

وی با تاکید بر مخفی بودن آرا، تصریح کرد: رأی‌گیری با استفاده از برگه‌های رأی و به‌صورت مخفی انجام می‌شود. در همین راستا، کارت‌هایی بدون نام صادر می‌شود و نمایندگان با استفاده از این کارت‌های رأی، نظر خود را در قالب رای موافق، مخالف یا ممتنع اعلام خواهند کرد. رأی‌گیری درباره وزیر پیشنهادی دفاع روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.