به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با مسئولان شرکت گاز استان گفت: با نزدیک‌شدن به فصل سرما و افزایش نیاز به گاز برای مصارف خانگی، نیروگاه‌ها و صنایع؛ ضرورت اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف باید در دستور کار مردم و مسئولان باشد.

حجت السلام و المسلمین کریمی تبار با اشاره به شرایط جنگی؛ قناعت را از مؤلفه‌های مهم سبک زندگی اسلامی توصیف کرد.