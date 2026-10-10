تفاهم نامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی بین معاونان وزیر نیرو و اقتصاد امضا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما امروز با حضور معاونان وزیر نیرو و اقتصاد تفاهم نامه همکاری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تامین سرمایه احداث این نیروگاه‌ها امضا شد.

در این برنامه حسین فردوسی معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروزه تولید انرژی بسیار هزینه بر است، گفت: هرچه زودتر باید وابستگی به انرژی‌های فسیلی در کشور کاهش داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این وزارت‌خانه طبق تکلیف قانونی مبنی بر تامین برق مورد نیاز خود از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: علاوه بر نیروگاه‌هایی که در دست احداث است، اقداماتی در زمینه نوسازی و کاهش مصرف در مجموعه ساختمان‌های این وزارت‌خانه انجام شده است.

وی تشریح کرد: همچنین وزارت اقتصاد برنامه دارد به منظور گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، در حوزه تامین مالی این نیروگاه‌ها و تسهیل ترخیص تجهیزات از گمرک با وزارت نیرو همکاری داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: انتظار می‌رود وزارت نیرو در صدور مجوز و تسهیل فرایند احداث نیروگاه‌های خورشیدی به وزارت اقتصاد و دارایی کمک کند.

در این برنامه همچنین محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو با بیان اینکه تفاهم‌نامه بین ساتبا و وزارت اقتصاد برای تجهیز ساختمان‌های وزارت اقتصاد بسیار موثر است، گفت: با توجه به تکالیف قانونی که در حوزه توسعه انرژی‌های پاک در کشور وجود دارد، سازمان ساتبا این آمادگی را دارد تا برای نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هر کدام از ساختمان‌های اولویت‌دار وزارت اقتصاد در استان تهران و یا دیگر استان‌ها همکاری لازم را داشته باشد و روند تجهیز آنها به نیروگاه‌های خورشیدی را تسریع کند.