رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف جسد زنی ۶۰ ساله اهل تهران پس از یک سال و نیم گم شدن، در روستای آسیابر دیلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ اصغر خدایی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد برادر این زن دوم مهر با مراجعه به کلانتری ۱۲۷ نارمک تهران، مفقودی خواهرش را که حدود یک سال و نیم از آن می‌گذشت، اعلام کرد و پرونده برای ادامه تحقیقات به اداره چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با توجه به اظهارات متهم و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، نیابت قضایی برای بررسی موضوع صادر و تیمی از اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به شهرستان سیاهکل اعزام شد.

وی اضافه کرد: کارآگاهان پس از شناسایی محل مورد نظر در روستای آسیابر بخش دیلمان شهرستان سیاهکل، با هماهنگی عوامل قضایی، انتظامی و آتش‌نشانی، عملیات جست‌و‌جو و بررسی محل را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در جریان عملیات، درپوش چاه آب در منزل مورد نظر باز شد و پس از خارج کردن زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی، جسد زن گم شده از داخل چاه خارج شد که با دستور قضایی، برای انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

سرهنگ خدایی افزود: متهم پرونده با قرار بازداشت موقت، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و با توجه به محل وقوع حادثه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای سیاهکل ارجاع شد.