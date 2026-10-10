معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران، از هدف گذاری برای رسیدن مبادلات تجاری ایران و افغانستان به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد.

ایران و افغانستان در تلاش برای رسیدن به مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلار

ایران و افغانستان در تلاش برای رسیدن به مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلار

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، معاون پارلمانی اتاق ایران گفت: هدف گذاری انجام‌شده، افزایش حجم تجارت میان ایران و افغانستان به حدود ۱۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که تا کنون حدود سه و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود.

محمد رضا رمضانی، با اشاره به حضور فعال شرکت‌های ایرانی در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان ابراز امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه تحقق این هدف تجاری فراهم شود.

معاون پارلمانی اتاق ایران همچنین از حضور هیأتی از مجلس به ریاست اقای زنگنه، رئیس کمیته حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، در این سفر خبر داد و افزود: در جریان این سفر، نشست‌های مؤثری با مسئولان اجرایی و مقامات عالی‌رتبه و همچنین مسئولان اتاق‌های بازرگانی دو کشور برگزار شد.

رمضانی ادامه داد: در این نشست‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی ایران و افغانستان و موانع پیش روی توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور مطرح و بررسی شد.