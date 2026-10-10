به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از راشاتودی، حملات اسرائیل خانه‌های فلسطینیان و تجمع‌های آنها را در نوار غزه هدف قرار داد و ویرانی‌های جنگی را که سه سال است ادامه دارد افزایش داده است. جنگنده‌های اسرائیلی در محله الصبره در جنوب غزه یک خانه مسکونی را هدف قرار داد که ساکنان فرصتی برای تخلیه آن پیدا نکردند خانواده‌هایی که دوباره خود را آواره دیدند و سرپناه خود را از دست دادند و بار دیگر در شهری فاقد گزینه‌های امن، آواره شدند.

محمود قلجه، شهروند فلسطینی از غزه گفت: یک موشک به این جا شلیک شد و یک ربع بعد موشک‌های بعدی شلیک شد، تعداد زیادی از مردم شهید شدند برخی را به مکان‌های دیگر انتقال دادیم، خیلی‌ها کودک خردسال بودند، اینها چه گناهی داشتند، یه نگاهی به تصویر بیاندازید می‌بینید که یک تخریب کامل است. کجا بروند، به چادر‌ها بروند!، راه حل چیست، فکرمان به جایی نمی‌رسد، این ساختمان، آن ساختمان، آن یکی دیگر، آن طرف‌تر هم چهار مورد، همسایه‌های این ساختمان (مورد نظر) هم آواره شدند،

انبوهی از آواره‌ها صحنه سال‌ها جنگ را برای مردم تکرار می‌کند. مادرانی که با کودکانشان وداع می‌کنند و پدرانی که پسرانشان را تشییع می‌کنند و جوانان و کهنسالانی که دوستانشان را به جایگاه ابدی حمل می‌کنند در حالی که اشک‌ها با حیرت و ناتوانی در برابر خسارت‌هایی که تحمل آن دشوار است، آمیخته شده است.

عبیره ابوعصر، زن آواره غزه گفت: خدایا این برای ما کافی است، مردم همه آواره شدند، همه جا ویران شد، کسی نجات پیدا نکرد، خدایا دیگر بس است.

وزارت بهداشت در غزه تایید کرد که شمار قربانیان از زمان اعلام آتش بس به یک هزار و پانصد شهید رسیده است و این در حالی است که شمار زخمی‌ها به پنج هزار و دویست نفر می‌رسد آماری که تنها بخش از فاجعه نوار غزه را نشان می‌دهد.

درد و رنج به لحظه بمباران محدود نمی‌شود بلکه پس از آن است که آغاز می‌شود. خانواده‌هایی که خانه هایشان را از دست دادند وکودکانی که خانواده هایشان را از دست دادند و در مسیری نامعلوم قرار دارند. سه سال جنگ است و فلسیطینیان در جستجوی مکانی امن و به دور از کشتار و ویرانی هستند.