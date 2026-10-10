دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز از کشف ۵۷ کیلوگرم هروئین و ۴۳ کیلوگرم تریاک در سه دستگاه خودروی سواری و دستگیری ۶ متهم در محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسین دهقان اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان در جریان اقدامات انتظامی در محور‌های مواصلاتی، سه دستگاه خودروی سواری حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، ۵۷ کیلوگرم هروئین و ۴۳ کیلوگرم تریاک کشف شد و در این ارتباط ۶ متهم دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق مواد مخدر، بر برخورد قانونی با مرتکبان این جرایم تأکید کرد.