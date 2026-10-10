رئیس کل بازرسی استان البرز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، بر تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سلامت اداری و پیگیری مطالبات قانونی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، عیسی هواسی با حضور در دفتر آیت‌الله حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرج، با وی دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل نظارتی و راهکارهای ارتقای سلامت اداری در استان گفت‌وگو کرد.

هواسی در این دیدار با اشاره به جایگاه نظارت در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر حسن جریان امور، پیشگیری از بروز تخلفات اداری و صیانت از حقوق عامه، از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور است و تحقق این اهداف، مستلزم پیگیری مستمر مسائل، شناسایی زمینه‌های بروز تخلف و مطالبه اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

رئیس کل بازرسی استان البرز با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات قانونی مردم افزود: رسیدگی به مشکلات شهروندان و پیگیری موارد مرتبط با حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود تا ضمن پیشگیری از تضییع حقوق مردم، زمینه بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.

وی همچنین تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را در شناسایی و رفع مشکلات استان ضروری دانست و تصریح کرد: هم‌افزایی نهادهای مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند در رفع موانع موجود، ارتقای سلامت اداری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

در این دیدار، آیت‌الله حسینی همدانی و رئیس کل بازرسی استان البرز درباره مسائل مرتبط با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از تخلفات، تقویت پاسخ‌گویی و راهکارهای صیانت از حقوق مردم تبادل نظر کردند.

این دیدار در راستای تقویت تعامل و هم‌اندیشی درباره مسائل استان البرز و بررسی راهکارهای ارتقای سلامت اداری، افزایش اثربخشی نظارت و بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم برگزار شد.