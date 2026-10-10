باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز در پی کسب نتایج ضعیف در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و شکست سنگین مقابل سپاهان اصفهان، به همکاری خود با رسول خطیبی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز در پی کسب نتایج ضعیف در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور و شکست سنگین مقابل سپاهان اصفهان، به همکاری خود با رسول خطیبی پایان داد.

باشگاه فجر شهید سپاسی با انتشار بیانیه‌ای با اعلام این خبر، از زحمات و تلاش‌های این مربی در مدت حضورش در تیم قدردانی کرد و برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرد.

بر اساس اعلام این باشگاه، سکان‌دار آینده تیم فجر شهید سپاسی به زودی معرفی خواهد شد.

تغییر در کادر فنی زردپوشان شیرازی پس از شکست سنگین در دیدار اخیر مقابل سپاهان اصفهان صورت گرفت.