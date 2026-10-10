محبوبه عزیزی یکی از نویسندگان و پژوهشگران این کتاب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: پرونده «حاج قاسم» از جایی شروع شد که شاید کمتر کسی انتظارش را داشت. پیشنهاد این کار را آقای هادی شیرازی رئیس انتشارات خط مقدم، اندکی پس از شهادت سردار سلیمانی به آقای مرتضی سرهنگی دادند. برای آقای محمدعلی آقامیرزایی و من افتخار بزرگی بود که زندگی قهرمان ملی‌مان را با نظارت استاد سرهنگی بنویسیم.

عزیزی افزود: مسیر کار با مطالعه همه کتاب‌های منتشرشده درباره سردار سلیمانی آغاز شد؛ گوش دادن به دقت به سخنرانی‌های ایشان برای فیش‌برداری و بدست آوردن لحن راوی، جمع‌آوری مستند‌ها و ویژه‌نامه‌هایی که به سرعت چاپ می‌شدند. ناشر محترم "خط مقدم" همه این منابع را تهیه می‌کرد و تیم نیز به‌طور مستمر رصد و فیش‌برداری می‌کرد. تحقیق، تدوین و نگارش این کتاب، نزدیک به پنج سال طول کشید و ما با ایشان زندگی کردیم.

وی ادامه داد: نقطه عطف این پروژه، سفر خرداد ۱۳۹۹ گروه‌مان به "قنات ملک" کرمان، زادگاه سردار سلیمانی بود. با هم‌دوره‌ای‌ها، دوستان، هم‌رزمان و اقوام ایشان گفت‌و‌گو کردیم، منزل پدری را دیدیم که به مسجد تبدیل شده بود… همان‌جا فهمیدیم برخی مطالب چاپ‌شده در کتاب‌ها، مستند و درست نیستند. وقتی به تهران برگشتیم، چند فصل نوشته‌شده را کنار گذاشتیم و از صفر و به شکلی دیگر شروع کردیم.

محبوبه عزیزی گفت: حاصل این سفر، کتاب «قاسم» شد. در این کتاب، روایت اول شخص است؛ از سیزده‌سالگی و رفتن به کرمان برای کمک به ادای دین پدر، تا روز‌های انقلاب و دفاع مقدس. اما چالش اصلی، روایت لحظه شهادت بود؛ چرا که راویِ اول شخص نمی‌توانست پایان زندگی‌اش را بگوید.

عزیزی افزود: «به‌طور اتفاقی در نامه‌ای که حاج قاسم به دخترش فاطمه نوشته بود، انگار نحوه شهادتش را خودش پیش‌بینی و توضیح داده بود. این برای ما فوق‌العاده و راهگشا شد تا بتوانیم کتاب را تمام کنیم. باور دارم حاج قاسم از ابتدا همراه ما بود و کمک‌مان می‌کرد.»

از ویژگی‌های کتاب ادبیات روان، خوش‌خوان و سهل‌ممتنع، استناد و تدوین دقیق آن است که همه فیش‌های را یکدست کرده به طوری که نمی‌توان آنها را از هم متمایز کرد، دوری از اغراق، ما قهرمان کشورمان را روایت کردیم قهرمان نساختیم، چون نیاز نبود همین متن را باورپذیر کرد.

کتاب «قاسم» به روایت مرتضی سرهنگی در بهار ۱۴۰۴ رونمایی شد. این اثر، همان سال جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد.