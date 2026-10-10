به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علیرضا آینه‌دار در دیدار با فرمانده انتظامی استان گفت: پیام صمیمانه و ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی در تجلیل از مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر نیرو‌های انتظامی، حیات‌بخش، نشان‌دهنده جایگاه رفیع و والای فراجا در نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ لذا وظیفه رسانه است که بخش‌های مختلف این پیام راهبردی را تبیین، تحلیل و برای عمق‌بخشی به آگاهی افکار عمومی بررسی کند.

وی با قدردانی از عملکرد مقتدرانه و مردمی پلیس در استان افزود: همکاران ما در رسانه ملی قدردان تلاش‌های شما هستند. رضایت‌مندی بالای مردم در نظرسنجی‌ها از بخش‌های تخصصی پلیس، افتخاری بزرگ و مدالی بر سینه فراجاست.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی ظرفیت‌های دو مجموعه در خدمت به جامعه گفت: در شرایطی که دشمنان و تمامی رسانه‌های معاند برای تزریق ناامیدی و یاس به جامعه بسیج شده‌اند، بازتاب ماموریت‌ها و موفقیت‌های درخشان فراجا در نقاط مختلف استان، مهم‌ترین عامل تزریق امید و احساس امنیت به مردم است.

آینه دار افزود: صدا و سیمای خراسان جنوبی این آمادگی را دارد تا با همکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی، برای خدمات شاخص و ماموریت‌های ویژه پلیس تولید محتوای فاخر انجام دهد. همچنین انتظار می‌رود مجموعه انتظامی، شبکه مسائل و اولویت‌های نیازمند آگاهی‌بخشی را احصا کرده تا رسانه ملی به‌صورت مسئله‌محور به آن پرداخته و در جهت حل مشکلات مردم گام بردارد.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرکل و معاونان صدا و سیما، گفت: امروز همه ما در یک مسیر مجاهدت می‌کنیم؛ چه شما که در سنگر حساس و تاثیرگذار رسانه فعالیت دارید و چه خادمان مردم در مجموعه انتظامی.

سردار شجاعی‌نسب با تمجید از پوشش جامع و دغدغه‌مندانه اقدامات فراجا به‌ویژه در هفته نیروی انتظامی افزود: از تلاش‌های مؤثر صدا و سیما در فرهنگ‌سازی، به‌ویژه در حوزه کنترل نامحسوس و آموزش‌های ترافیکی که منجر به کاهش تصادفات شده است، صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم با تداوم این همراهی، حوادث جاده‌ای و شهری به حداقل برسد.

وی به نقش بسزایی رسانه در کاهش جرایم و پیشگیری از آسیب‌ها اشاره کرد و گفت: صدا و سیما در حوزه‌های متنوعی، چون پیشگیری از سرقت، مبارزه با مواد مخدر، امنیت اقتصادی، راهور، گذرنامه و پلیس فتا همواره یاور ما بوده است. برنامه‌های پرمخاطب و کارشناسی صدا و سیما بستری عالی برای ارتباط مستقیم پلیس با مردم فراهم کرده است.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر آمادگی کامل فراجا برای ارتقای سطح همکاری‌ها افزود: تاثیرگذاری رسانه بر افکار عمومی انکارناپذیر است و ما آماده‌ایم از این ظرفیت ارزشمند برای تسریع در ارایه خدمات و تحقق هرچه بهتر امنیت پایدار برای مردم شریف استان استفاده کنیم.