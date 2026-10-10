

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعلام کرد: سال ۱۴۰۴ یکی از دوره‌های توسعه فعالیت‌های این بنیاد در حوزه اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی بود؛ به‌طوریکه با اجرای بیش از ۸۵ هزار طرح، حمایت از مشاغل محلی و گسترش فرصت‌های درآمدزایی، گام‌های متعددی در مسیر تقویت اقتصاد خانوار و توسعه کسب‌وکارهای کوچک برداشته شد.



بر اساس این گزارش، بخش عمده فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در این سال به حمایت از طرح‌های خرد و خانگی اختصاص داشت. در همین راستا، بیش از ۸۳ هزار طرح خرد و خانگی با پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد حمایت قرار گرفتند. همچنین یک‌هزار و ۲۰۰ طرح کارگاهی و خانوادگی با دریافت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند.



بررسی عملکرد اشتغال‌زایی بنیاد برکت در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که کشاورزی، خدمات و صنعت سه محور اصلی فعالیت‌های این بنیاد بوده‌اند. بر اساس آمار اعلام‌شده، سهم بخش کشاورزی از طرح‌های اشتغال‌زایی ۴۰.۶ درصد، بخش خدمات ۳۵.۳ درصد و بخش صنعت ۲۴.۲ درصد بوده است. این ترکیب، بیانگر توجه به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تلاش برای ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌های مناطق مختلف کشور است.



در بخش دیگری از اقدامات بنیاد برکت در سال ۱۴۰۴، پنج زنجیره ملی در حوزه‌های محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی، پنبه، نوغانداری و میگو شکل گرفت. همچنین توسعه زنجیره‌های تولید با هدف تقویت ارتباط میان مراحل مختلف تولید، فرآوری و عرضه محصولات، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، بهبود فرصت‌های درآمدزایی و ایجاد زمینه برای توسعه پایدار کسب‌وکارها کمک کند. تمرکز بر این زنجیره‌ها همچنین بستری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مستعد فراهم می‌کند. بنیاد برکت در سال ۱۴۰۴ علاوه بر طرح‌های عمومی اشتغال‌زایی، از گروه‌های مختلف و فعالیت‌های تخصصی نیز حمایت کرد.



بر اساس آمار اعلام‌شده، ۶۶۳ طرح دانش‌بنیان، ۳ هزار و ۲۹۴ طرح گلخانه‌ای، ۷ هزار و ۳۰۳ طرح شبکه‌های آبیاری و یک‌هزار و ۱۱۵ طرح آبزی‌پروری در شمار طرح‌های مورد حمایت این بنیاد قرار داشتند. همچنین حمایت از ۱۰ هزار و ۶۶۳ طرح مرتبط با نیروگاه‌های خورشیدی، بخشی از اقدامات بنیاد برکت در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر بود.



حمایت از گروه‌های هدف و فراهم کردن زمینه اشتغال برای اقشار مختلف جامعه نیز از دیگر محورهای عملکرد بنیاد برکت در سال گذشته بود. بر اساس آمار ارائه‌شده، ۴ هزار و ۸۹۶ طرح متعلق به زنان سرپرست خانوار، ۴۵۶ طرح مرتبط با زندانیان و خانواده‌های آنان و یک‌هزار و ۴۹۳ طرح مربوط به افراد دارای معلولیت از حمایت‌های بنیاد برکت برخوردار شدند. حمایت از این گروه‌ها با هدف توسعه فرصت‌های درآمدزایی، تقویت استقلال اقتصادی خانوارها و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر افراد در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دنبال می‌شود.