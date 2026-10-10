بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی امسال، در خیابان‌های مرکزی لندن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، در سالگرد نسل کشی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در غزه، قشر‌های مختلف مردم در انگلیس از ادیان و ملیت‌های مختلف با برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی سال جاری در خیابان‌های مرکزی لندن خشم و انزجار خود را از هرگونه همدستی با رژیم‌های امریکا و اسرائیل ابراز داشتند.

حاضران در این تظاهرات همچنین محاکمه و مجازات عاملان و عاملان نسل کشی در غزه و آزادی کامل سرزمین فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه را خواستار شدند.