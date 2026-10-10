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قشرهای مختلف مردم استان با حضور پرشور در تجمعات شبانه؛ اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا را با پاسخ کوبنده خود، محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم استان با حضور در تجمعات شبانه؛ نسبت به موضع ایران ستیزانه وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان دادند و آن را به شدت محکوم کردند
وزیر خارجه آمریکا، همان کشوری که ۲۵۰ سال بیشتر از عمرش نمیگذرد و در طول عمر کوتاه خود؛ درگیر جنگهای داخلی، کشتار سرخ پوستان و هزاران کنش غیرانسانی دیگر بوده؛ حالا در خصوص ملت متمدن ایران نیز به یاوه گویی روی آورده است.