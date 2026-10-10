سازمان امور فرهنگی و هنری با افزایش ۴۰ درصدی بودجه اولیه، بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران را با حضور آثار داخلی و بین‌المللی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که صبح امروز در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، اعلام شد که این دوره از جشنواره با بودجه‌ای افزوده نسبت به سال گذشته برگزار می‌شود.

حسن جودکی، مشاور برنامه‌ریزی و مالی این رویداد، با اشاره به بودجه جشنواره اظهار داشت: رقم اولیه ۱۳ میلیارد تومان بوده که با افزایشی ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه شده است. وی همچنین افزود که در این دوره، ۴۲ اثر از جمله ۱۰ اثر بخش بزرگسال، ۱۲ اثر بخش صحنه‌ای کودک و نوجوان و ۱۲ اثر در بخش فضای باز انتخاب شده‌اند.

پوپک عظیم‌پور، دبیر جشنواره نیز در این نشست با اشاره به تغییرات ساختاری این دوره، از تکمیل آرشیو دیجیتال جشنواره از سال ۱۳۶۸ تاکنون خبر داد. وی همچنین به برگزاری کمپ‌های آموزشی و پژوهشی در دو ماه گذشته اشاره کرد که هدف آن ارتقای سطح کیفی اجرای نمایش‌های عروسکی بوده است.