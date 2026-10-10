با همکاری مشترک اتاق اصناف ایران و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، طرح جامع پوشش بیمه‌ای واحدهای صنفی در برابر حوادث طبیعی و حوادث ناشی از جنگ تدوین و آماده ارسال به هیئت دولت شد؛ طرحی که در آن سقف پرداخت خسارت با جهشی ۳ برابری از ۱۷۲ میلیون به ۵۲۰ میلیون تومان می‌رسد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، شمس‌الله سلامی، رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، در چهل‌وششمین نشست تنظیم بازار و توزیع کالا با اعلام این خبر تأکید کرد: این طرح حمایتی با هدف صیانت از سرمایه اصناف و بازاریان به‌ویژه در مناطق محروم و شهرستان‌ها نهایی شده و پیش‌نویس مصوبه آن برای تصویب تقدیم هیئت وزیران می‌شود.

پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت

بر اساس این طرح، به منظور کاهش بار مالی بر فعالان صنفی، دولت سهمی از پرداخت حق بیمه پایه را متقبل خواهد شد. همچنین به منظور تسهیل فرآیند ثبت‌نام و جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی مشمول از طریق داده‌های کنتورهای برق انجام می‌شود.

پوشش مرحله‌ای حوادث و خسارات جنگی

رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته افزود: در فاز نخست، جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی برای واحدهای آسیب‌پذیر صنفی اجرایی شده و در گام بعد، پوشش تکمیلی خسارت‌های ناشی از جنگ و تهدیدات بحرانی نیز در ذیل این حمایت قرار خواهد گرفت.

این اقدام حمایتی پس از بررسی چالش‌های اصناف در حوادث گذشته و خسارات اخیر واحدهای تجاری در استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا زنجیره توزیع کالا و کسب‌وکارهای خرد در شرایط بحرانی دچار توقف نشوند.