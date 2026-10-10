کشاورزان روستا‌های مختلف بخش خضرآباد امسال بیش از هفتصد و شصت و پنج تن انار از باغات خود برداشت می‌کنند.

برداشت بیش از هفتصد و شصت و پنج تن انار در بخش خضرآباد

برداشت بیش از هفتصد و شصت و پنج تن انار در بخش خضرآباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا میرجلیلی مدیر جهادکشاورزی شهرستان گفت: چهل و پنج هکتار از باغات خضرآباد زیر کشت انار می‌باشد که از هر هکتار هفده تن و در مجموع افزون بر هفتصد و شصت و پنج تن انار برداشت می‌شود.

وی، انار اتابکی، میخوش شیرین، شهوار زاغ و ملس را از انواع ارقام انار در بخش خضرآباد برشمرد و افزود: کار برداشت انار در بخش خضرآباد از اواخر مهر شروع و به مدت یک ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: اتابک و پناهکوه بیشترین روستا‌های برداشت کننده انار در بخش خضرآباد هستند.

وی خاطرنشان کرد انار در بخش خضرآباد به دلیل ارتفاع بیشتر و آب و هوای مناسب‌تر با کیفیت بالاتری تولید می‌گردد.