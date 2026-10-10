شبکه تهران سیما امروز شنبه ۱۸ مهر، در جدول پخش برنامه‌های عصرگاهی و شبانگاهی خود با دو برنامه «به خانه برمی‌گردیم» و «تهران ۲۰»، به بررسی موضوعات متنوعی از سلامت روان و هنر‌های سنتی تا تحلیل سیاست‌های بین‌المللی و وضعیت اقلیمی کشور می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» که حوالی ساعت ۱۶:۱۵ با اجرای محمد نظری و محدثه صارمی روی آنتن می‌رود، ضمن گرامیداشت هفته فرهنگی تهران و روز جهانی سلامت روان، موضوعاتی همچون پیشینه تاریخی روستا‌های استان تهران با حضور سامان مرادحسینی، و اهمیت بهداشت روانی در روابط خانوادگی با کارشناسی دکتر محمدعلی همتی بررسی می‌شود. همچنین در بخش‌های هنری و آشپزی این برنامه، هنر فرش چهل‌تکه‌دوزی توسط امیرعلی رمضانی لفوتی، سوزن‌دوزی سیستان و بلوچستان توسط زبیده سهراب‌زاده و طرز تهیه «بزقرمه کرمانی» توسط مریم یک‌پیکر به مخاطبان آموزش داده می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی تولید شده است.

در ادامه برنامه‌های شبکه تهران، برنامه «تهران ۲۰» نیز ساعت ۲۰ امشب با رویکردی تحلیلی روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، علیرضا رحیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه، به واکاوی تبعات مداخله‌گری و سیاست‌های نظامی آمریکا بر بی‌ثباتی جهان می‌پردازد.

همچنین وضعیت بارش‌های جوی در فصل پاییز و زمستان و احتمال بروز پدیده اقلیمی «النینو» در ایران، با حضور احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، بررسی می شود.

«تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی تهیه شده است.