مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی کیفیت و استاندارد محصولات را یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت، امنیت و حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: استاندارد استان با نظارت بر اجرای مقررات و کیفیت سنجی و استاندارد محصولات تولیدی، از حقوق مردم حمایت کرده و زمینه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آن‌ها را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ابراهیم فخری در حاشیه تور رسانه‌ای و بازدید خبرنگاران از چند واحد تولیدی در ارومیه با اشاره به اینکه برای انتخاب واحدهای نمونه، معیارهای مشخصی در نظر گرفته شده است و واحدهای تولیدی از ابتدای خردادماه فرایند خوداظهاری را انجام می‌دهند، اظهار کرد: معیارهای انتخاب این واحدها کیفی است و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ارزیابی می‌شوند.

وی با اشاره به الزامات استاندارد در فرایند تولید تصریح‌کرد: محصولات تولیدی در کشور از نظر رعایت الزامات و استانداردها تحت ضوابط مشخصی قرار دارند بطوریکه الزامات استاندارد در ایران در برخی حوزه‌ها سخت‌گیرانه‌تر از استانداردهای اروپا است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت یکی از واحدهای تولید آبمیوه و کنسانتره، این مجموعه را از واحدهای به‌روز و نوآور در زمینه تولید محصولات جدید معرفی کرد و گفت: این واحد در حوزه صنایع غذایی به‌عنوان واحد نمونه استانی انتخاب شده است.

فخری در ادامه این تور رسانه‌ای در بازدید از یک واحد تولید تریلر در ارومیه با بیان اینکه خودرو و تریلر نیز از جمله محصولاتی هستند که فرایند ارزیابی و تأیید استاندارد را طی می‌کنند، خاطرنشان کرد: محصولات خودرویی به‌صورت موردی و با بررسی جزئیات، از سوی شرکت‌های بازرسی و مراجع ذی‌صلاح کنترل می‌شوند.