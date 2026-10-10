به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست بررسی و پیگیری مسائل و طرح‌های عمرانی استان همدان از فراهم شدن زمینه اجرای بیمارستان هزار تختخوابی همدان خبر داد و گفت: این طرح مراحل پایانی کار را پشت سر گذاشته و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن افزود: هدف‌گذاری برای احداث دست‌کم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر و شهرستان همدان در حال پیگیری است تا زمینه رفع مشکل مسکن فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، احداث ۲۰ مدرسه حیات طیبه، ایجاد سالن‌های ورزشی برای ۱۹ حوزه مقاومت و پیگیری مسائل عمرانی مناطق مختلف، از جمله کوی فردوس و شورین را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پایان از پیگیری طرح‌های عمرانی و تأمین زمین مورد نیاز دستگاه‌ها خبر داد و گفت: گزارش تکمیلی این اقدامات و خبر‌های مربوط به طرح‌های استان در آینده ارائه خواهد شد.