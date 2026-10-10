رئیس انجمن رمز ایران از برگزاری بیست‌وسومین کنفرانس رمز ایران با محوریت امنیت سایبری و هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و گفت: توسعه ارتباط میان دانشگاه و صنعت، حمایت از پژوهشگران جوان و تربیت نیروی متخصص از اهداف این رویداد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمود سلماسی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن رمز ایران، در نشست خبری بیست‌وسومین کنفرانس رمز ایران با محوریت امنیت سایبری و هوش مصنوعی، از برنامه‌های این رویداد علمی برای توسعه همکاری میان دانشگاه و صنعت، حمایت از پژوهشگران جوان و تربیت نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری خبر داد.

وی با اشاره به سابقه بیش از ۲۷ ساله انجمن رمز ایران اظهار کرد: این کنفرانس با هدف تبادل دانش، ارائه دستاورد‌های علمی و گسترش ارتباط میان پژوهشگران و فعالان صنعت برگزار می‌شود. امنیت شبکه، حفاظت از اطلاعات و توسعه راهکار‌های مقابله با تهدیدات سایبری از جمله موضوعات مهم این حوزه به شمار می‌روند.

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در حوزه امنیت سایبری

رئیس انجمن رمز ایران با اشاره به نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه امنیت سایبری به نیروی انسانی متخصص گفت: یکی از اهداف کنفرانس، ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهشگران و مجموعه‌های صنعتی و فراهم‌کردن زمینه معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی است.

به گفته سلماسی‌زاده، در این دوره برنامه‌ای با عنوان «کافه امید و اشتغال» برگزار می‌شود که طی آن شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری، تجربه‌های خود از مسیر فعالیت، چالش‌های پیش‌رو و راهکار‌های عبور از مشکلات را با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به اشتراک می‌گذارند. همچنین نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره ظرفیت‌های حمایتی برای توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان توضیح خواهد داد.

وی از اجرای طرح «ریورس پیچ» نیز خبر داد و افزود: در این روش، شرکت‌ها و سازمان‌ها مسائل و نیاز‌های واقعی خود را مطرح می‌کنند تا پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای حل آنها راهکار‌های علمی و فناورانه ارائه دهند. این رویکرد می‌تواند به هدفمندشدن پژوهش‌ها و افزایش کاربرد دستاورد‌های دانشگاهی در صنعت کمک کند.

توجه به آموزش و شناسایی استعداد‌های جوان

سلماسی‌زاده با تأکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت سایبری اظهار کرد: در روز دوم کنفرانس، برنامه‌ای برای حضور حدود ۱۵۰ دانش‌آموز از مدارس آموزش‌وپرورش و مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، دانش‌آموزان ضمن شرکت در برنامه‌های آموزشی و سخنرانی‌های متناسب با موضوع کنفرانس، با فعالیت شرکت‌های حوزه امنیت سایبری آشنا می‌شوند. همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره آموزشی ویژه تعدادی از دبیران پس از کنفرانس انجام شده است.

رئیس انجمن رمز ایران، شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزی، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت ارتباط میان مدارس، دانشگاه‌ها و صنعت را از جمله اقدامات مؤثر برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز آینده کشور دانست.

ضرورت تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به راهکار‌های کاربردی

وی درباره تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی گفت: ارائه مقاله علمی به‌تنهایی به معنای تولید محصول نیست و تبدیل ایده‌های پژوهشی به خدمات و محصولات قابل استفاده، به حمایت مالی، زیرساخت مناسب و ارتباط مؤثر با بازار نیاز دارد.

سلماسی‌زاده افزود: کنفرانس‌های علمی با معرفی پژوهشگران و ایجاد فرصت تعامل میان دانشگاه‌ها و شرکت‌ها، می‌توانند زمینه توسعه همکاری‌های پژوهشی و حرکت به سمت کاربردی‌شدن دستاورد‌های علمی را فراهم کنند.

وی همچنین از برنامه تقدیر از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر و دعوت از دانش‌آموختگان دکتری برای ارائه دستاورد‌های پژوهشی خود در کنفرانس خبر داد و حمایت از پژوهشگران جوان و تقویت ارتباط آنها با جامعه تخصصی امنیت سایبری را از اهداف انجمن رمز ایران عنوان کرد.

نقش پژوهش و آموزش در توسعه امنیت سایبری

رئیس انجمن رمز ایران با اشاره به سرعت تحولات فناوری، بر ضرورت توسعه دانش تخصصی و افزایش توان علمی کشور در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی تأکید کرد.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، ارائه مقالات علمی، برنامه‌های اشتغال‌محور، طرح ریورس پیچ و فعالیت‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های بیست‌وسومین کنفرانس رمز ایران است که با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، حمایت از نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی برای حل مسائل کشور دنبال می‌شود.