مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی گفت: در سال تحصیلی جاری، برنامه‌ریزی‌های جامع برای اعزام بیش از ۴۰۰۰ دانش‌آموز (شامل ۲۰۰۰دختر و ۲۰۰۰ پسر) به یادمان‌های شهدای شمال غرب کشور صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی‌اکبر فتحعلی‌لو در جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی، با محوریت برنامه‌ریزی برای اردوهای راهیان نور، بر ضرورت انتقال تجربیات واقعی دفاع مقدس به نسل جدید تاکید کرد.

وی با تحلیل تحولات اخیر منطقه، اشاره کرد: حوادثی نظیر جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، درس‌های آمادگی را از حالت تئوری به تجربه‌ای ملموس و واقعی تبدیل کرد. اکنون دانش‌آموزان درک می‌کنند که آمادگی دفاعی، یک اصل حیاتی و غیرقابل جایگزین است.

فتحعلی‌لو در ادامه با اشاره به جایگاه «مکتب مقاومت»، تصریح کرد: روایت صحیح از جنگ و شناخت دقیق دشمن برای نسل جدید الزامی است، چرا که این فرهنگ، زیربنای جریان ظهور و تعالی جامعه است.

وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور به عنوان بستری پویا، نقشی کلیدی در تثبیت این آموخته‌ها و تفکیک حق از باطل ایفا می‌کنند، گفت: ما باید از تمام ظرفیت‌های این اردوها برای تقویت بصیرت دانش‌آموزان بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم نسل آینده را با شناخت کامل از دشمن و مسیر حق آماده سازیم.