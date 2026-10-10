به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این نوزاد که فرزند یازدهم یک مادر ۳۷ ساله است، در بخش زایمان این بیمارستان و با حضور تیم تخصصی پزشکی چشم به جهان گشود.

پدر این نوزاد ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند بابت این نعمت، از خدمات و دقت کادر درمانی بیمارستان امام حسین (علیه السلام) در طول دوران بارداری و فرایند زایمان قدردانی کرد مادر و نوزاد پس از انجام زایمان موفقیت‌ آمیز تحت نظر کادر درمانی، در وضعیت عمومی مطلوب قرار دارند.

بیمارستان امام حسین (علیه السلام) به دلیل اعتماد عمومی و سطح خدمات حوزه مادر و کودک، رتبه دوم آمار تولد را در میان بیمارستان‌های سطح شهر مشهد دارا است. ترویج فرزندآوری و حمایت از تحکیم بنیان خانواده از جمله رویکرد‌های مورد توجه در این مرکز درمانی است.