مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از افزایش ۴ درصدی جابه‌جایی مسافران در استان خبر داد و گفت: در شش ماه نخست امسال ۳ میلیون و ۴۳۸ هزار مسافر با ناوگان مسافری جابه‌جا شده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرزاد رستمی افزود: در ۶ ماه نخست امسال، ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ سفر (سرویس) برای انتقال مسافران در استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و ۲۹۸ دستگاه ناوگان مسافری در قالب اتوبوس، مینی‌بوس و سواری پلاک عمومی، وظیفه خدمات‌رسانی به هموطنان را بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: با تکیه بر این ظرفیت از ناوگان و نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، تلاش می‌شود تا در نیمه دوم امسال نیز با ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدمات، پاسخگوی نیاز‌های روزافزون شهروندان و مسافران در استان باشیم.