عباس یاری، منتقد و روزنامه‌نگار پیشکسوت، با تأکید بر رسالت سازنده نقد در عرصه فرهنگ و هنر، نقد اصولی را عاملی مؤثر در ارتقای سلیقه عمومی و سوق دادن مخاطب به سوی آثار باکیفیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای عباس یاری روزنامه نگار و از موسسان ماهنامه فیلم نخستین نشریه سینمایی پس از انقلاب اسلامی و همچنین ماهنامه فیلم امروز با حضور در استودیوی شبکه خبر درخصوص نقد خوب گفت: نقد اصولی بیش از آنکه بر تخریب یا نفی صِرف متمرکز باشد، باید مخاطب را به تماشای آثار باکیفیت ترغیب کند و زوایای مثبت یک اثر هنری را بنمایاند.

وی افزود : اگر ذائقه مخاطب با آثار مطلوب شکل بگیرد، آثار ضعیف به‌صورت طبیعی از گردونه رقابت کنار می‌روند و نیازی به صرف انرژی برای نقد آثار فاقد ارزش هنری نخواهد بود.

این منتقد سینما با اشاره به ویژگی‌های یک منتقد حرفه‌ای افزود: تخصص‌گرایی در کنار قلم روان و تسلط بر نگارش، شرط بنیادین ورود به حوزه نقد است و هیچ فردی نمی‌تواند در همه شاخه‌ها صاحب‌نظر باشد؛ بنابراین منتقد حرفه‌ای باید مرز‌های دانش خود را بشناسد و در حوزه‌های خارج از تخصص خود اظهار نظر نکند.

همچنین حفظ استقلال حرفه‌ای و دوری از روابط شخصی و خانوادگی با سازندگان آثار، لازمه نقدی منصفانه و بی‌طرفانه است.

وی نقد مکتوب را سندی فرهنگی و ماندگار توصیف کرد و گفت: نقد نوشتاری برخلاف نقد‌های شفاهی و گذرا، بستر تأمل، بازخوانی و تحلیل عمیق را برای جامعه فراهم می‌کند.

این روزنامه نگار پیشکسوت افزود: متأسفانه فضای مجازی با حذف مرحله دروازه‌بانی خبر و ویراستاری تخصصی، موجب گسترش سطحی‌نگری و کاهش کیفیت تحلیل‌ها شده و مخاطبان را به متون کوتاه و واکنش‌های مقطعی عادت داده است.

یاری با ابراز نگرانی از افت جایگاه مطبوعات چاپی و نشریات تخصصی افزود: کاهش گرایش به مطالعه نشریات تحلیلی، آسیبی جدی به بنیان‌های فرهنگی وارد می‌سازد.

آموزش فرهنگی از دوران مدرسه و گنجاندن برنامه‌هایی نظیر آشنایی با سینما، می‌تواند روحیه پرسشگری و تحلیل را در نسل جدید تقویت کند و رسالت اصلی مطبوعات نیز همواره کمک به بلوغ فکری و تحلیل عمیق‌تر در جامعه است.

وی در پایان گفت: کار فرهنگی مطبوعاتی باید به ارتقاء سطح تحلیل و آگاهی جامعه کمک کند و مخاطبان را به سمت اندیشیدن و دیدن آثار خوب سوق دهد؛ مطبوعات باید به عنوان پلی برای ارتباطات اجتماعی و تحلیل‌های عمیق‌تر عمل کنند.