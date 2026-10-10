نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین در جمع دانش‌آموزان دختر شهر اسفرورین، با تبیین جایگاه رفیع زن در فرهنگ اسلامی، الگو‌های غربی را مروج نگاه ابزاری و آسیب‌زا برای بنیان خانواده خواند.

نماینده ولی‌فقیه در قزوین: نگاه اسلام به زن، کرامت‌بخش و مایه تعالی جامعه است

نماینده ولی‌فقیه در قزوین: نگاه اسلام به زن، کرامت‌بخش و مایه تعالی جامعه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین در سفر به شهر اسفرورین، با حضور در جمع دانش‌آموزان دختر این منطقه، با اشاره به تفاوت‌های بنیادین دیدگاه اسلام و غرب نسبت به جایگاه زنان، بر اهمیت شناخت هویت متعالی زن مسلمان تأکید کرد.

وی در این نشست با بازخوانی تاریخیِ وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در جوامع غربی، اظهار داشت: بسیاری از تحولات حقوقی در غرب، نه از سرِ تکریمِ شخصیتِ زن، بلکه برای بهره‌کشی اقتصادی و تأمین نیروی کار ارزان در دوران انقلاب صنعتی بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با انتقاد از رویکرد ابزاری و تجاری به جایگاه زن در فرهنگ غرب، تصریح کرد: تغییر الگو‌های پوشش و سبک زندگی در جوامع غربی، تلاشی برای تضعیف حریم خانواده و استفاده تبلیغاتی از زنان است که پیامد‌های آن امروزه در بحران‌های اجتماعی این کشور‌ها مشهود است.

آیت‌الله مظفری با اشاره به آمار فزاینده طلاق، گسترش خانواده‌های تک‌سرپرست و بحران تنهایی در کشور‌های اروپایی و روسیه، افزود: آسیب‌های جدی که امروزه جوامع غربی با آن دست‌به‌گریبان هستند، نتیجه دوری از ارزش‌های اصیل خانواده است که دین مبین اسلام بر آن تأکید فراوان دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اسلام با ارج نهادن به نقش زن به عنوان رکن اصلی تربیت و آرامش در خانواده، بالاترین حد از امنیت و کرامت را برای او قائل است و دختران ایران اسلامی باید با خودباوری و تکیه بر این هویت اصیل، الگویی تمدن‌ساز برای جهانیان باشند.