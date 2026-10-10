مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی با اشاره به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: طی نیمه نخست امسال ۳۶ هزار مجوز کسب و کار در استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حبیب تربتی افزود: در نیمه نخست امسال افزون بر ۵۹ هزار درخوست برای مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها برای آذربایجان غربی ثبت شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به آمار، افزون بر ۶۲ درصد درخواست ها با موافقت همراه بوده و مجوز لازم صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی ادامه داد: بیشترین میزان درخواست مجوز در استان طی نیمه نخست امسال مربوط به تقاضای صدور کارت بازرگانی است که در این خصوص افزون بر چهارهزار مورد ثبت شده است.

تربتی اظهار کرد: همچنین در این مدت، نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ مورد تقاضای کسب و کار خانگی در استان ثبت و بخش قابل توجهی از آنها صادر شده است.