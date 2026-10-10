به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از انجمن موی‌تای، پس از حواشی به وجود آمده در رقابت‌های قهرمانی کشور موی تای بانوان و تعطیلی این رقابت‌ها در شهر قم، انجمن موی تای بیانیه‌ای در حفظ انسجام ملی و جلوگیری از برداشت‌های سوء صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است؛

اعضای خانواده فهیم و معزز موی‌تای درخواست می‌شود از انتشار هرگونه بیانیه، استوری و موضع‌گیری در فضای مجازی درباره اتفاقات اخیر خودداری کنند و پیگیری موضوع را از مسیر‌های قانونی و رسمی، مطابق تأکید رئیس محترم انجمن، دنبال کنند.

بدیهی است این موضوع در چارچوب مسائل داخلی انجمن قابل پیگیری است و مدیریت مسئولانه آن مستلزم پرهیز از اظهارنظر‌های پراکنده‌ای است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند و افراد مغرض را فراهم کند یا به حاشیه‌سازی و برداشت‌های نادرست دامن بزند.

انجمن موی‌تای ایران همچنین بر احترام به مردم شریف قم و هویت فرهنگی و مذهبی این شهر تأکید دارد. قم به‌واسطه پیشینه تاریخی، جایگاه علمی و مذهبی و پیوند عمیق با فرهنگ اهل‌بیت (ع)، از جایگاهی ویژه در فرهنگ ایران برخوردار است.

انتظار می‌رود در مواجهه با اتفاقات اخیر، میان رفتار اشخاص و هویت و شأن مردم یک شهر تفاوت قائل شویم و اجازه ندهیم حواشی به وجود آمده، موجب خدشه‌دار شدن احترام متقابل میان جامعه ورزش و مردم شریف قم شود.

انتظار می‌رود همه اعضای خانواده موی‌تای با حفظ وحدت، خویشتن‌داری و هماهنگی، از هر اقدامی که با مصالح ملی و منافع این رشته ورزشی مغایرت دارد، پرهیز کنند و اجازه دهند موضوع از مجاری قانونی و با مسئولیت‌پذیری پیگیری شود.

انجمن موی‌تای ایران بر این باور است که صیانت از منافع ورزش کشور، احترام به مردم و حفظ انسجام ملی، در کنار دفاع منطقی و قانونی از حقوق جامعه موی‌تای، مسئولیتی مشترک است که تحقق آن به همراهی، تدبیر و دوراندیشی همه اعضای این خانواده نیاز دارد.