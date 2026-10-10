به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر با اشاره به تداوم اجرای طرح ملی مهتاب در نیمه دوم امسال افزود: امسال همچنین بیش از ۱۰ هزار مورد انشعاب و مصرف غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور معیوب و دستکاری‌شده شناسایی و اصلاح یا تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به نصب بیش از ۲ هزار دستگاه شمارشگر جدید ادامه داد: افزون بر ۱۸ کیلومتر کابل غیرمجاز نیز طی سال جاری در استان ساماندهی یا جمع‌آوری شده و اقدامات گسترده‌ای برای افزایش دقت اندازه‌گیری، کاهش تلفات غیرفنی و بازگرداندن انرژی هدررفته به چرخه شبکه انجام گرفته است.

کیامهر با اشاره به موفقیت طرح ملی مهتاب در استان اظهار کرد: این طرح در ابتدا با هدف اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی تا پایان دوره اوج بار تابستان برنامه‌ریزی شده بود اما نتایج حاصل از اجرای آن در سطح کشور، ظرفیت بالای مهتاب را در کاهش تلفات، بازگرداندن انرژی هدررفته به شبکه و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار نشان داد و بر همین اساس، استمرار آن تا پایان سال در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای طرح مهتاب این بود که نشان داد بخش قابل توجهی از ظرفیت مورد نیاز شبکه را می‌توان با شناسایی و حذف مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری و مدیریت هوشمند تلفات، بدون ایجاد ظرفیت جدید آزاد کرد.

وی درخصوص تداوم طرح مهتاب بیان کرد: اکیپ‌های عملیاتی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته در قالب مانور سراسری طرح مهتاب همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان حضور می‌یابند و در طول ایام هفته، عملیات شناسایی مصارف غیرمجاز، ساماندهی انشعابات، اصلاح و نصب تجهیزات اندازه‌گیری و سایر اقدامات کاهش تلفات را پیگیری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی افزود: هدف ما این است که دستاوردهای حاصل از اجرای مهتاب در فصل تابستان، در نیمه دوم سال نیز استمرار داشته باشد و با یک پایش دائمی و هوشمند، ضمن کاهش تلفات شبکه، از حقوق مشترکان قانون‌مدار صیانت و ظرفیت‌های موجود شبکه با بهره‌وری بیشتری استفاده شود.