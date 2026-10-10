رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: کارشناسان این اداره در جریان پایش‌های خود، دسته‌هایی از گونه‌های نادر اردک سرسفید و طاووسک را در تالاب سولدوز این شهرستان مشاهده کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبر قایمی افزود: این پرندگان مهاجر در ادامه کوچ خود از مناطق شمالی به مناطق جنوبی، وارد این تالاب شده و با سرد شدن هوا به مناطق جنوبی‌تر مهاجرت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در این پایش برای نخستین بار دسته‌های ۴۰ قطعه‌ای از اردک سرسفید که از گونه های در حال انقراض است، مشاهده شده و امیدها برای احیا و پایان خطر انقراض این گونه را افزایش داده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده با بیان اینکه اردک سرسفید از گونه‌های تحت حمایت در سطح جهانی به شمار می‌رود، ادامه داد: این گونه در فهرست پرندگان در معرض خطر انقراض اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد.

قایمی اظهار کرد: همچنین کارشناسان این اداره در پایش های خود در تالاب سولدوز دسته‌ای از میهمانان تازه این تالاب شامل ۳۰ قطعه طاووسک را مشاهده کردند که برای تغذیه و استراحت از مناطق شمالی وارد این تالاب شده بودند.

وی در خصوص وضعیت آبی تالاب سولدوز نیز گفت: هم اکنون وضعیت آبی این تالاب بسیار مطلوب است و آبگیری آن در طول سال تداوم دارد.

وی از گردشگران و اهالی روستاهای اطراف تالاب سولدوز خواست در این فصل که تالاب میزبان پرندگان مهاجر است، از ترددهای اضافه و ایجاد مزاحمت برای پرندگان خودداری کنند.