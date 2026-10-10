رییس کتابخانه‌های عمومی مهاباد گفت: یک‌هزار و ۴۲۹ عنوان کتاب جدید طی نیمه نخست امسال از طریق اهدای مردمی، ارسال نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و خریداری به منابع کتابخانه‌های عمومی این شهرستان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن سالاری اظهار کرد: از مجموع کتاب‌های افزوده‌شده به منابع کتابخانه‌های عمومی مهاباد، ۷۷۹ عنوان در ۸۳۴ نسخه از سوی اعضای فعال کتابخانه‌ها و مردم فرهنگ‌دوست این شهرستان اهدا شده است.

وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز ۵۰۰ عنوان کتاب در ۵۵۰ نسخه به کتابخانه‌های عمومی مهاباد ارسال کرد و ۱۵۰ عنوان کتاب در ۱۸۰ نسخه نیز از محل درآمد کتابخانه‌ها و واریزی نیم‌درصد شهرداری به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی خریداری شد.

رییس کتابخانه‌های عمومی مهاباد با اشاره به استقبال شهروندان از خدمات این مراکز فرهنگی اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست امسال یک‌هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی شهرستان ثبت‌نام کردند که این افراد در سه کتابخانه نهادی پرتودانش، شیخ شلتوت و فجر و ۲ کتابخانه مشارکتی عضو شده‌اند.

سالاری ادامه داد: دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی بیشترین شمار اعضای کتابخانه‌های عمومی مهاباد را تشکیل می‌دهند و پس از آنان بانوان خانه‌دار، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه قرار دارند.

وی درباره وضعیت امانت کتاب نیز اظهار کرد: میزان امانت کتاب در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی مهاباد در فصل تابستان گفت: در قالب طرح «آفتاب کتاب» ۵۰ برنامه متنوع فرهنگی، علمی و آموزشی در این مراکز اجرا شد که قصه‌گویی، فلسفه برای کودکان، نشست‌های کتاب‌خوان، معرفی کتاب و نقد و بررسی آثار از جمله آنها بود.