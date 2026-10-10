مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان از اتصال سامانه‌های دفتر مشاوره از جمله سامانه‌های سام و کارنامه سلامت به پایگاه ملی اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور «پامتک» و امکانسجی به‌کارگیری مدل‌های هوش مصنوعی برای غربالگری هدفمند، سنجش ریسک‌های سلامت و پیشگیری از افت تحصیلی و رفتار‌های پرخطر دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی صالحی، مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی این سازمان، در نشست تخصصی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های مادر استان‌ها و دانشگاه‌های استان تهران که هم‌زمان با روز جهانی و آغاز هفته ملی سلامت روان برگزار شد، به تبیین نقشه راه هوشمندسازی خدمات حوزه مشاوره، سبک زندگی و سلامت روان جامعه دانشگاهی پرداخت.

وی با اشاره به تحولات و تکالیف اسناد بالادستی پنج سال اخیر کشور از جمله قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: غایت تمامی سیاست‌های راهبردی کشور رسیدن به «خدمت هوشمند» است؛ به این معنا که سه بخش یک خدمت «ثبت درخواست، پردازش و تحویل خدمت» تا حد امکان به‌صورت برخط، ۲۴ ساعته و بدون دخالت عامل انسانی تحقق یابد.

اطلاعات استنادپذیر و استعلام برخط؛ ارکان بنیادین سازمان هوشمند

صالحی با تبیین ویژگی‌های سازمان هوشمند خاطرنشان کرد: سازمان هوشمند نهادی یادگیرنده و داده‌محور است که با تحلیل داده‌ها و سازگاری منعطف با تغییرات محیطی، قابلیت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری بهینه را فراهم می‌سازد. دو مؤلفه کلیدی برای تحقق این چشم‌انداز، «تشکیل پایگاه‌های داده معتبر و استنادپذیر» و «فراهم‌سازی بستر استعلام‌های برخط بین‌دستگاهی» است تا بدون نیاز به مراجعات حضوری و اخذ مدارک تکراری از متقاضیان، خدمات با حداکثر سرعت و دقت ارائه شود.

وی با تأکید بر لزوم توسعه متوازن پنج رکن «فناوری، حاکمیت، فرایندها، داده‌ها و افراد» در تحول دیجیتال تصریح کرد: طی سال‌های گذشته فرایند‌ها از حالت سنتی و الکترونیک به وضعیت دیجیتال ارتقا یافته و اکنون هوشمندسازی فرایند‌های مراکز مشاوره و سلامت، گام اساسی سازمان امور دانشجویان در چارچوب یک نقشه راه علمی و جامع است.

پامتک؛ پشتوانه تصمیم‌سازی و خدمات حوزه مشاوره

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان با تشریح نقش «پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور (پامتک)» گفت: سازمان امور دانشجویان متولی این پایگاه است که داده‌های آموزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی را برای دانشجویان ایرانی و بین‌الملل تجمیع، پالایش و اعتبارسنجی می‌کند.

وی افزود: یکی از کاربرد‌های برجسته این زیرساخت، برقراری اتصال میان سامانه‌های مراکز مشاوره دانشگاه‌ها (نظیر سامانه کارنامه سلامت) و پامتک است. تلفیق داده‌های تحصیلی و آموزشی با داده‌های سلامت جسمی و روانی، زمینه‌ای دقیق برای تحلیل‌های چندبعدی، نیازسنجی واقعی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی فراهم می‌کند.

پیش‌بینی رفتار‌های پرخطر و پیشگیری از افت تحصیلی با هوش مصنوعی

صالحی با تمرکز بر کاربرد فناوری‌های نوین و مدل‌های هوش مصنوعی تصریح کرد: ترکیب داده‌های آموزشی با داده‌های سلامت، امکان عبور از تحلیل‌های توصیفی به تحلیل‌های پیش‌بینانه و تجویزی را مهیا می‌سازد. بدین ترتیب می‌توان با ارزیابی ریسک‌های فردی و محیطی در سطح دانشگاه‌ها، به‌موقع از رفتار‌های پرخطر و افت تحصیلی دانشجویان پیشگیری به عمل آورد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه دستیار‌های هوشمند تخصصی در غربالگری و پژوهش‌های سلامت روان یادآور شد: بهره‌گیری از دستیار‌های هوش مصنوعی بر پایه داده‌های معتبر، می‌تواند به عنوان ابزاری پشتیبان در تعامل اولیه با دانشجویان، ریشه‌یابی آسیب‌هایی نظیر اعتیاد و خودکشی و تسهیل خدمات تخصصی مشاوران در دانشگاه‌ها نقشی اثرگذار ایفا کند.