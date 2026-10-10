به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی صابری با اشاره به وزش باد از اواخر وقت امروز در جنوب استان افزود: رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی نقاط آذربایجان‌غربی پیش بینی شده که به تناوب تا اواخر هفته ادامه دارد.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین هفت و ۲۲ درجه سانتی‌گراد بود و طی این مدت چالدران با پنج درجه بالای صفر و پلدشت با ۲۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب خنک ترین و گرم ترین مناطق استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های هواشناسی براساس الگوهای دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نمی‌دهد و الگو های پایداری در روز شنبه و یکشنبه در استان حاکم است.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شهرستان مهاباد با حدود هفت میلیمتر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داد و در اغلب شهرهای آذربایجان‌غربی بارش های پراکنده ثبت شده است.