پخش زنده
امروز: -
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: هوای استان از روز دوشنبه با عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو دوباره توام با بارشهای رگباری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی صابری با اشاره به وزش باد از اواخر وقت امروز در جنوب استان افزود: رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی نقاط آذربایجانغربی پیش بینی شده که به تناوب تا اواخر هفته ادامه دارد.
وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین هفت و ۲۲ درجه سانتیگراد بود و طی این مدت چالدران با پنج درجه بالای صفر و پلدشت با ۲۷ درجه سانتیگراد به ترتیب خنک ترین و گرم ترین مناطق استان گزارش شده اند.
وی ادامه داد: طبق پیش بینی های هواشناسی براساس الگوهای دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نمیدهد و الگو های پایداری در روز شنبه و یکشنبه در استان حاکم است.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شهرستان مهاباد با حدود هفت میلیمتر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داد و در اغلب شهرهای آذربایجانغربی بارش های پراکنده ثبت شده است.