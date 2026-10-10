سابقات کشتی ساحلی شهرستان صالح‌آباد با حضور ۱۵ تیم از شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی برگزار شد و در پایان، تیم صالح‌آباد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم تربت‌جام در جایگاه دوم ایستاد و تیم فرهادگرد فریمان نیز به مقام سوم دست یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول برگزارکننده مسابقات کشتی ساحلی شهرستان صالح‌آباد، گفت: م

شعیب خزیمه، افزود: در این رقابت‌ها، به نفرات برتر بخش انفرادی حکم و مدال اهدا شد .

کشتی ساحلی یکی از رشته‌های مورد تأیید اتحادیه جهانی کشتی است که با قوانین و شیوه رقابتی ویژه در محیط‌های ساحلی و فضای باز برگزار می‌شود. برگزاری نخستین دوره این مسابقات در شهرستان صالح‌آباد، علاوه بر گرامیداشت یاد شهدای پهلوان، گامی در جهت توسعه ورزش پایه، شناسایی استعدادهای بومی و تقویت جایگاه کشتی در این شهرستان به شمار می‌رود.