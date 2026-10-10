بازدید رئیسکل دادگستری لرستان از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان
رئیس کل دادگستری لرستان گفت:کرامت انسانی، محور خدمت رسانی در دادرسی است و دستگاه قضایی باید با رویکردی پدرانه و صبورانه، به تظلمخواهی مردم پاسخ دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیسکل دادگستری استان لرستان در بازدید میدانی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان و دیدار با قضات تجدیدنظر، اتقان (استحکام و صحت حقوقی) و اقناع آرا (فراهمسازی بستر پذیرش منطقی حکم توسط طرفین) را دو رکن اساسی برای تضمین عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت:جایگاه قضات تجدیدنظر به عنوان مرجع نهایی استیفای حقوق مردم،خطیر ،سرنوشتساز و سرمایه ای است که باید در مسیر عدالت به کار گرفته شود.
عمران علیمحمدی بیان کرد:قاضی تجدیدنظر علاوه بر رسیدگی به پرونده، مفسر قانون در جامعه است که هر رأی صادره از سوی او، نمادی از تدبیر و پختگی نظام قضایی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه محاکم تجدیدنظر؛ جلوهگاه احکام متقن و اقناعبخش قضایی است، گفت:رأی دادگاه زمانی ارزش واقعی خود را در جامعه به اثبات میرساند که از استدلال حقوقی متقن برخوردار باشد و همزمان، ذهن و وجدانِ طرفین پرونده را نسبت به صحت و عدالت حکم، اقناع کند.
علیمحمدی بر ضرورت حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت حقوقی تأکید کرد و افزود:کرامت انسانی، محور خدمت رسانی در دادرسی است و دستگاه قضایی باید با رویکردی پدرانه و صبورانه، به تظلمخواهی مردم پاسخ دهد.
علیمحمدی با قدردانی از تلاش قضات در دادگاههای تجدیدنظر استان گفت: قاضی تراز انقلاب اسلامی همزمان که بر کرسی قضاوت با صلابت حقوقی حکم میراند، باید مظهر سعهی صدر و پناهگاه افراد بی دفاع باشد.