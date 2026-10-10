شهردار صالحیه از پیشرفت فیزیکی اجرای طرح «کلید به کلید» با هدف ساماندهی سکونتگاه غیررسمی قلعه و احداث ۱۸۰ واحد مسکونی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد آگاهی‌مند با اشاره به سکونت حدود ۱۱۴ خانواده در ۹۴ واحد مسکونی این محله اظهار کرد: طرح کلید به کلید با هدف بهبود وضعیت سکونت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این محدوده در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه در قالب چهار بلوک در حال احداث است که عملیات اجرایی یک بلوک آغاز شده و گودبرداری سایر بلوک‌ها نیز به پایان رسیده است.

شهردار صالحیه با عنوان اینکه این شهر پس از قزوین، دومین شهر مجری این طرح است، تصریح کرد: مدت قرارداد پروژه ۳۶ ماه است و با گذشت یک سال از آغاز آن، تکمیل و تحویل واحدها طی ۲۴ ماه آینده پیش‌بینی شده است.