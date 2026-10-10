به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرستو شهنی رییس هیات آمادگی جسمانی خوزستان اظهار کرد: این رقابت‌ها در شهر شیراز برگزار شد که مهدی علیزاده در ماده یک تکرار بیشینه به مدال طلا رسید و علی فیوضی در ماده قدرت و مسعود امیریان در ماده استقامت صاحب مدال برنز شدند.

وی با تمجید از عملکرد ورزشکاران استان در این مسابقات، گفت: خوشبختانه خوزستان در این رشته حرف برای گفتن دارد و همیشه از مسابقات دست پر برگشته‌ایم و ان نشان از ظرفیت خوب خوزستان در این رشته‌ها است.

رییس هیات آمادگی جسمانی خوزستان با تاکید بر این که روند رشد و موفقیت ورزشکاران استان تداوم دارد، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌های ترسیم شده مجددا به موفقیت‌های بیشتر امیدواریم.