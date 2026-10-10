به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ۱۴ جودوکا در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به این اردو‌ها دعوت شده‌اند که تمرینات تیم‌های جوانان و بزرگسالان زیرنظر معصومه جعفری است و هدایت تیم نوجوانان را هم سحر چغلوند برعهده دارد. همچنین زهره همتیان به عنوان مربی در کادر فنی حضور خواهد داشت.

اسامی جودوکا‌های دعوت شده به اردو:

خراسان شمالی: مهسا شکیبایی، یلدا نظری، سارا سودمند و زینب قادری

اصفهان: یلدا بهرامی و ساجده یاری

تهران: سمیرا خاک‌خواه

همدان: مریم بربط و مهشید صفری

کرمانشاه: راحیل مرادی، ثنا مرادی، کیانا یوسفی، آنیتا آپرویز و کیمیا احمدی