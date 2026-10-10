رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از بررسی و تعیین‌تکلیف ۹۲ پرونده در شورای هیات هفت‌نفره واگذاری زمین استان در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد.

بررسی و تعیین تکلیف ۹۲ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در خوزستان

بررسی و تعیین تکلیف ۹۲ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: تامین زمین یکی از الزامات اساسی برای راه‌اندازی و توسعه طرح‌های تولیدی است و واگذاری اصولی و هدفمند اراضی می‌تواند زمینه بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بخش کشاورزی و تقویت تولید را فراهم کند.

وی افزود: در سه‌ماهه دوم سال جاری، چهار جلسه شورای هیات هفت‌نفره واگذاری زمین با حضور حاکم شرع و سایر اعضا برگزار و پرونده‌های متقاضیان اجرای طرح‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

سلطانی کاظمی ادامه داد: در این جلسات، ۹۲ پرونده در شورای هیات هفت‌نفره بررسی و تعیین تکلیف شد و درخواست‌ها از نظر ضوابط و موازین شرعی و قانونی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای و با اولویت طرح‌های دارای توجیه و قابلیت اجرا انجام شود تا زمین واگذار شده به‌صورت موثر در چرخه تولید قرار گیرد و از ظرفیت آن برای افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و کمک به امنیت غذایی استفاده شود.

سلطانی کاظمی بیان کرد: هدف از این اقدامات، تسهیل در دسترسی به منابع ارضی برای طرح‌های تولیدی، رونق اقتصادی در بخش کشاورزی و هدایت اراضی ملی و دولتی به سمت بهره‌برداری‌های بهینه و سودآور در خوزستان است.