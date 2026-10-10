به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان در بخش طیور خبر داد و گفت: ساری با برخورداری از یک واحد مرغ تخم‌گذار و ۶ واحد جوجه‌کشی، در زنجیره تولید محصولات طیور نقش‌آفرینی می‌کند.

سید اسماعیل علوی به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ، با اشاره به اهمیت این محصول در سبد غذایی خانوار اظهار کرد: تخم‌مرغ به دلیل ارزش غذایی بالا، برخورداری از پروتئین باکیفیت و دسترسی مناسب، یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی در تأمین امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید تخم‌مرغ خوراکی در شهرستان ساری افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، میزان تولید تخم‌مرغ خوراکی در این شهرستان به ۳۱۹ تن می‌رسد و یک واحد مرغ تخم‌گذار و ۶ واحد جوجه‌کشی نیز در بخش تولیدات طیور شهرستان فعالیت دارند.

علوی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و دامپروری، خاطرنشان کرد: استمرار تولید، تأمین پایدار نهاده‌ها، ارتقای بهره‌وری واحد‌های تولیدی و رعایت اصول بهداشتی، از عوامل مؤثر در پایداری تولید و تأمین نیاز‌های غذایی جامعه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان، ضمن گرامیداشت روز جهانی تخم‌مرغ، از تلاش تولیدکنندگان و فعالان صنعت طیور قدردانی کرد و بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد.

روز جهانی تخم‌مرغ فرصتی برای آگاهی‌بخشی درباره ارزش غذایی این محصول، ترویج الگوی تغذیه سالم و قدردانی از تلاش تولیدکنندگان صنعت طیور است.