فرماندار شهرستان برخوار در جمع اساتید، مربیان و پیشکسوتان ورزش‌های رزمی استان اصفهان، بر ضرورت حمایت از جامعه ورزشی، توجه به استعداد‌های جوانان و بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان در مسیر توسعه ورزش تأکید کرد.

حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان، زمینه‌ساز توسعه ورزش و نشاط اجتماعی است

حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان، زمینه‌ساز توسعه ورزش و نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا علی معصومی با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی گفت: توسعه ورزش و حمایت از ورزشکاران، به‌ویژه نسل جوان، می‌تواند نقش مؤثری در پرورش استعدادها، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و ایجاد پویایی در جامعه داشته باشد.

وی با تأکید بر جایگاه پیشکسوتان در اعتلای ورزش کشور، بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های این قشر را ضروری دانست و افزود: انتقال تجربیات اساتید و پیشکسوتان به نسل جدید، علاوه بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، در ترویج اخلاق ورزشی، انضباط و روحیه پهلوانی نیز تأثیرگذار است.

در ادامه یدالله رضوانی پیشکسوت و استاد کاراته در استان اصفهان گفت: جمعی از اساتید رزمی کاراته، جودو و تکواندوی استان اصفهان در راستای توجه به قهرمان پروری و حفظ روحیه پهلوانی، هر هفته در آیینی با میثاق با شهدا به انتقال تجربه و بررسی توسعه ورزش رزمی فعالیت می‌کنند.

وی شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان در رشته‌های مختلف ورزش‌های رزمی و توجه به زیرساخت‌های ورزشی، فراهم‌کردن زمینه فعالیت جوانان و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای حوزه ورزش را از عوامل مؤثر در پیشرفت این عرصه نام برد.

اساتید و پیشکسوتان ورزش‌های رزمی در پایان سفر خود گلزار شهدا و حرم مطهر امامزاده ابراهیم ابن موسی بن جعفر علیه السلام دولت آباد را غبار روبی و عطر افشانی و از خانواده شهید مهدی مهدوی کیا از شهدای فراجا دیدار کردند.