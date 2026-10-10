به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به چالش بیماری‌های غیرواگیر در استان، اظهار داشت: بیماری‌های غیرواگیر یکی از چالش‌های مهم استان خوزستان است و شهرستان باوی، به‌ویژه ملاثانی که به‌عنوان شهر بستنی کشور شناخته می‌شود، ظرفیت مناسبی برای اجرای مداخلات مؤثر در این زمینه دارد.

وی با اشاره به شیوع دیابت در جامعه، افزود: با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد افراد جامعه به دیابت مبتلا هستند و بسیاری از مردم به مصرف بستنی علاقه دارند، تولیدکننده این محصول با پذیرش هزینه‌های قابل‌توجه، برای نخستین بار در استان خوزستان اقدام به تولید بستنی رژیمی کرده است.

شریفی با مقایسه میزان قند این محصول با بستنی معمولی، تصریح کرد: در بستنی معمولی ممکن است ۳۰ تا ۴۰ گرم قند وجود داشته باشد، اما در این محصول از قند‌های گیاهی استفاده شده و بر اساس آزمایش‌های سازمان غذا و دارو، میزان قند آن حدود ۶ گرم است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به مزایای این محصول، اظهار کرد: بنابراین، افراد دیابتی و افراد سالم می‌توانند از این محصول استفاده کنند و مصرف آن می‌تواند در پیشگیری از اضافه‌وزن و بیماری‌های متابولیک مانند دیابت مؤثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: این روند تداوم یابد و با حذف مواد افزودنی مضر از بستنی‌ها و جایگزینی مواد سالم، کیفیت این محصولات ارتقا پیدا کند.

شریفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین شیر بهداشتی، گفت: این اقدامات با تلاش مرکز بهداشت شهرستان، همکاری اتحادیه و سازمان‌های مرتبط و حمایت همه‌جانبه فرماندار، به شکل مناسب‌تری در حال انجام است.