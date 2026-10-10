رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به بدخواهی‌ها از طریق ایجاد امید در جامعه، از گسترش مشوق‌های قانونی و ابزار‌های نوین تأمین مالی برای جذب سرمایه‌های جدید به بخش گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز در نشست فعالان گردشگری در شیراز، بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری خصوصی در توسعه صنعت گردشگری تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، از تصویب آیین‌نامه‌های جدید برای تسهیل فرایند‌ها و بازبینی طرح‌ها متناسب با نرخ تورم خبر داد. شالبافیان همچنین از ایجاد ساختار مستقل معاونت سرمایه‌گذاری در تمامی استان‌ها یاد کرد و افزود: توسعه تأسیسات گردشگری ترکیبی و استفاده از مشوق‌های قانونی، زمینه ورود سرمایه‌های بخش ساختمان به این حوزه را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارتخانه همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای گواهی سپرده‌های خاص جهت حمایت از فعالان این حوزه و اختصاص اعتبار اشتغال برای صنایع دستی خبر داد.