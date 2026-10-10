استاندار اصفهان در سمیرم:جذب سرمایه گذار و تسهیل در امر سرمایه گذاری، بهره گیری از هوش مصنوعی برای جذب هوشمندانه سرمایه و اجرای طرح‌های اثر گذار در شهرستان‌ها از برنامه های فرمانداران باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در همایش فرماندان استان اصفهان گفت:با توجه به انتخابات پیش رو فرمانداران وظیفه دارند آرایش انتخاباتی بگیرند و در زمینه برگزاری انتخابات سالم و مشارکت حداکثری تلاش کنند.

در این همایش کارگاه‌های آموزشی با موضوع هوش مصنوعی و چگونگی شناسایی ظرفیت‌های شهرستان‌ها برگزار شد.

در این همایش که در بخش وردشت سمیرم برگزار شد فرمانداران شهرستان‌های استان به همراه تعدادی از مدیران کل شرکت کردند.