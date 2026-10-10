ارتقای اداره گردشگری کلات، تعیین مناطق نمونه گردشگری، مرمت کاخ خورشید و مسجد جامع و تأمین تسهیلات برای فعالان گردشگری در این نشست مطرح‌ شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج نشست با معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از پیگیری چند موضوع مهم برای توسعه گردشگری شهرستان کلات خبر داد و گفت: با دستور و مکاتبه وزیر، موضوع ارتقای اداره به سازمان اداری و استخدامی ارجاع شده است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز نهایی صادر شود.

دکتر عظیمی‌راد افزود: تعیین کلات و مناطق گردشگری از جمله اورتکند و قره سو به‌عنوان مناطق نمونه گردشگری را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود پیگیری این موضوع و تقویت زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و جذب گردشگر در شهرستان را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی کلات در سال ۲۰۲۸، خواستار تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز شد و ادامه داد: مرمت و بازسازی کاخ خورشید و مسجد جامع کلات نیز از مطالبات مطرح‌ شده است که برای آن درخواست اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار ارائه شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، زیرسازی مسیر‌های گردشگری قره سو و اورتکند را از دیگر محور‌های مورد بحث دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و شرکت شکوه هزار مسجد برای اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

عظیمی‌راد با اشاره به کمبود هتل، اقامتگاه‌های مناسب و رستوران‌های مجهز در شهرستان کلات، خواستار حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه شد و گفت: درخواست تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های گردشگری تأییدشده، با هدف توسعه بوم‌گردی‌ها، ارتقای واحد‌های گردشگری و حمایت از کسب‌وکار‌های مناطق روستایی هدف مطرح شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان ملی و استانی و تأمین اعتبارات و تسهیلات موردنیاز، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهرستان کلات فراهم شود.