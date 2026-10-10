به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی خنافره، معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز از برگزاری ویژه‌برنامه «زنگ مدرسه» به مناسبت هفته ملی کودک و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه احرار کوی علوی خبر داد و گفت: توجه به نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی شهرداری اهواز است.

وی با اشاره به اجرای جنگ شادی «زنگ مدرسه» در مدرسه کم‌برخوردار احرار واقع در کوی علوی اهواز، اظهار کرد: دوران کودکی یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت و رشد اجتماعی افراد است و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای حضور کودکان در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی، نقش مؤثری در تقویت روحیه، افزایش اعتمادبه‌نفس و پرورش استعداد‌های آنان دارد.

خنافره افزود: به همین منظور، معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز هم‌زمان با هفته ملی کودک و آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه «زنگ مدرسه» را با هدف ایجاد فضایی صمیمی و پرنشاط برای دانش‌آموزان و تقویت روحیه آنان در محیط مدرسه برگزار کرد.

وی با بیان اینکه این ویژه‌برنامه با بخش‌های متنوع فرهنگی و سرگرم‌کننده همراه بود، گفت: اجرای نمایش عروسکی، برنامه‌های شاد و آموزشی و اهدای جوایز، بخش‌هایی از این برنامه را تشکیل داد که با استقبال دانش‌آموزان همراه شد و لحظات خاطره‌انگیزی را برای آنان رقم زد.

معاون فرهنگی شهرداری اهواز با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به کودکان مناطق کم‌برخوردار، تصریح کرد: برخورداری از فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی مناسب، حق همه کودکان است و تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های محله‌محور، زمینه مشارکت بیشتر کودکان و نوجوانان را در فعالیت‌های فرهنگی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های ویژه کودکان در محلات مختلف اهواز، علاوه بر ایجاد فضایی برای آموزش و سرگرمی، فرصتی برای شناسایی نیاز‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی این گروه سنی فراهم می‌کند. در این مسیر، توجه به عدالت فرهنگی و گسترش دسترسی کودکان به برنامه‌های متناسب با نیازهایشان، از رویکرد‌های مورد توجه معاونت فرهنگی شهرداری اهواز است.

خنافره خاطرنشان کرد: برنامه «زنگ مدرسه» در راستای گرامیداشت هفته ملی کودک و با هدف تقویت امید، نشاط و انگیزه در میان دانش‌آموزان، به‌ویژه کودکان مناطق کم‌برخوردار، اجرا شد و معاونت فرهنگی شهرداری اهواز تلاش می‌کند با تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات، زمینه حضور مؤثرتر کودکان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر را فراهم کند.