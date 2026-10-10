تیم بسکتبال نوجوانان سبزوار با برتری مقابل کاشمر، عنوان قهرمانی مسابقات نوجوانان استان خراسان رضوی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در دیدار پایانی رقابت‌های بسکتبال نوجوانان استان خراسان رضوی در گروه شهرستان‌ها که به میزبانی شهرستان تربت حیدریه برگزار شد، تیم‌های سبزوار و کاشمر به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دیدار ، تیم بسکتبال نوجوانان سبزوار موفق شد با ارائه یک بازی برتر، با نتیجه ۷۰ بر ۵۹ از سد حریف خود، تیم کاشمر، بگذرد و جام قهرمانی این دوره از مسابقات را بالای سر ببردو تیم نیشابور موفق شد با غلبه بر حریفان، عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

این مسابقات که به مدت دو روز در سالن ورزشی بابک مروج برگزار شد.