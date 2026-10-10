مردم کردستان در دویست و بیست و سومین شب از تجمعات حماسی بر نقش فراجا در تأمین امنیت شهرها، روستا‌ها و مناطق مرزی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حمایت مردم و توجه مسئولان به نیاز‌های نیرو‌های انتظامی، در تقویت اعتماد عمومی و تأمین امنیت نقش مهمی دارد.

مردم در تجمعات شبانه اینگونه جواب اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره ایران و تمدن هخامنشی، را دادند.

سابقه مداخله آمریکا در کشور‌های مختلف و پیامد‌های آن، بار دیگر نگاه‌ها را به سیاست‌های این کشور در قبال ملت‌ها جلب کرده است.